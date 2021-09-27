Зачаровує: переможці конкурсу астрономічної фотографії

Переможці фотоконкурсу астрономів. Фото: rmg.co.uk
Ця престижна нагорода вручається Грінвічською королівською обсерваторією в Англії. Фотограф-переможець Шучан Донг з Китаю зробив знімок під час кільцевого сонячного затемнення в районі Алі в Тибеті 21 червня 2020 року.
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Фотографія отримала назву "Золота каблучка" і виглядає просто заворожуюче: коло світла на тлі темного, похмурого неба.
Конкурс розділений на вісім категорій: "полярні сяйва", "галактики", "наш Місяць", "наше Сонце", "люди і космос", "планети, комети і астероїди", "небесні пейзажі" і "зірки і туманності".
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Крім виграшу головного призу в розмірі 10 000 фунтів стерлінгів, зображення Донга демонструватиметься разом з іншими обраними зображеннями на виставці в обсерваторії, яка відкрилася 18 вересня.