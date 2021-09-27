Завораживает: победители конкурса астрономической фотографии

Победители фотоконкурса астрономов. Фото: rmg.co.uk
Эта престижная награда вручается Гринвичской королевской обсерваторией в Англии. Фотограф-победитель Шучан Донг из Китая сделал снимок во время кольцевого солнечного затмения в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года.
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Фотография получила название "Золотое кольцо" и выглядит просто завораживающе: круг света на фоне темного, угрюмого неба.
Конкурс разделен на восемь категорий: "полярные сияния", "галактики", "наша Луна", "наше Солнце", "люди и космос", "планеты, кометы и астероиды", "небесные пейзажи" и "звезды и туманности".
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Помимо выигрыша главного приза в размере 10 000 фунтов стерлингов, изображение Донга будет демонстрироваться вместе с другими избранными изображениями на выставке в обсерватории, которая открылась 18 сентября.