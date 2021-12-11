Яскрава луска та гребені: динозаври могли мати яскраве забарвлення, як птахи

Динозаври могли мати яскраве забарвлення для приваблення партнерів

Велика ймовірність того, що стародавні рептилії мали забарвлення, схоже на кольорове оперення птахів, для спокушання самок.

Читайте також: Вчені з'ясували, що мамонти вимерли на 5 тисяч років пізніше

Реклама

Згідно з дослідженням, проведеним дослідниками з Техаського університету в Остіні, це сталося, коли динозаври почали їсти рослини, пише Phys.org.

Висновок про потенційні колірні схеми динозаврів було зроблено на основі дослідження стародавнього архозавра, який жив на початку тріасового періоду – приблизно 250 млн років тому.

Реклама

На думку вчених, загальний предок динозаврів мав 50% шанс мати яскраві кольори у м'яких тканинах свого тіла.

Читайте також: Відкрито новий вид іхтіозаврів, схожих на дельфіна та рибу-меч

Зазвичай таке забарвлення відбувається через каротиноїди - клас барвистих червоних, помаранчевих та жовтих пігментів, які птахи витягують зі своєї їжі.

Реклама

Найімовірніше, у динозаврів могла бути розфарбована шкіра, область навколо очей, луска та дзьоб чи ніс. Птеродактилі також могли мати кольорові гребені.

Читайте також: Скелет найбільшого трицератопсу продали за рекордну для Європи суму

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як під моторошними кислотними дощами вимирали динозаври 66 млн років тому.