Японія будує місяцехід для американців: коли його закінчать

Японія запускає місяцехід для американців та дрон для вивчення Марса

Про плани йдеться у проекті нової "дорожньої карти" космічної політики країни, уточнюється, що транспорт працюватиме в рамках одного з американських проектів освоєння Місяця.

Читайте також: Японці створили дронов, яких не можна викрасти

Реклама

Крім розробки транспорту на Місяць Японія займеться питанням розробки технології використання енергії сонця для отримання електроенергії у космосі, пишуть NHK .

Також проєкт передбачає запуск зонда для вивчення одного із супутників Марса у 2024 році.

Реклама

Підрозділу Повітряних сил самооборони доручено стежити за космічним сміттям та супутниками інших країн з 2023 року.

Читайте також: Наслідки Фукусіми: вся поверхня Тихого океану може стати радіоактивною

Проект "дорожньої карти" має затвердити стратегічний космічний штаб на засіданні, яке відбудеться до кінця 2021 року.

Реклама

Нагадаємо, раніше вчені з'ясував, що для покращення роботи мозку необхідно всього 10 хвилин бігу .