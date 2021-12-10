Японці створили дронов, яких не можна викрасти

Японці створили дронів із захистом від злому

Проєкт створений на замовлення Міністерства промисловості Японії, яке хоче збільшити внутрішнє виробництво дронів.

Читайте також: Здивувався сам собі: робот-гуманоїд навчився людських емоцій

Реклама

Нині на ринку країни домінує єдина китайська компанія, пишуть NHK World-Japan.

Учасниками проекту стали, зокрема, компанії Yamaha Motor та NTT Docomo, а також фірма-стартап з розробки дронів ACSL.

Реклама

Уряд планує застосовувати новий малогабаритний дрон з чотирма несучими гвинтами для проведення оцінки збитків у місцях стихійного лиха.

Читайте також: Пацієнт уперше у світі отримав 3D-очі

Крім того, його хочуть використати для інспекцій об'єктів інфраструктури , а пізніше – запустити масовий продаж нових дронів на ринку країни та за межами Японії.

Реклама

Японці створили дронів, які захищені від угону / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше вчені створили дрона-сокола з пазурами , щоб чіплятися за гілки та вистачати об'єкти.