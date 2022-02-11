Ядро Землі може виявитися рідким і твердим одночасно: як це можливо

Ядро Землі може виявитися відразу в рідкому та твердому станах / Фото: Getty Images

Цей матеріал, який включає залізо та інші, більш легкі елементи, тому, поки залізо залишається твердим, легші елементи течуть подібно до рідини.

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Вчені змоделювали групу із 64 атомів заліза разом з легшими елементами – воднем, вуглецем та киснем. Science News .

У звичайному твердому тілі атоми вишиковуються в упорядковану сітку, міцно утримуючи свої позиції.

У "суперіонному" матеріалі деякі атоми розташовуються акуратно, як у твердому тілі, тоді як інші течуть, подібно до рідини, проковзує крізь тверду решітку.

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Цей результат лише одне з можливих пояснень властивостей внутрішнього ядра. Вчені раніше знаходили інші комбінації елементів, які б пояснити його склад.

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