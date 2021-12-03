Xiaomi з 200-мегапіксельною камерою може з'явитися до кінця року

Xiaomi 12 випустять до кінця року / Фото: ixbt.com

Швидше за все новий телефон буде запущений у продаж не 12 грудня, як обіцяли раніше, а 28 грудня 2021, перед Новим роком.

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Цього місяця очікується запуск кількох моделей смартфонів серії Xiaomi 12, але скільки їх буде, поки невідомо, пише digitaltrends .

Нова серія Xiaomi, за даними видання, буде оснащена дисплеями Full HD + AMOLED із частотою оновлення 120 Гц.

У нового Xiaomi буде покращена селфі-камера / Фото: ixbt.com

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Варіант Xiaomi 12X середнього рівня, як очікується, матиме 6,28-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p.

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Модель 12X також повинна мати 50-мегапіксельну основну селфі-камеру та підтримувати подвійну зарядку з провідною зарядкою на 67 Вт.

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Вона також буде підтримувати бездротову зарядку 33 Вт для своєї батареї на 4500 мАг. Базова модель Xiaomi 12 має підтримувати швидку зарядку потужністю 100 Вт.

Більш преміальні моделі можуть бути одними з перших телефонів, які використовують SoC Snapdragon 8 Gen 1.

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Серія Xiaomi 12 може бути також запущена з дивовижною 200-мегапіксельною камерою. Ціни поки що не розголошуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Motorola покаже смартфон із 200-мегапіксельною камерою вже у грудні.