"Воскресіння" від Amazon – віртуальний помічник Alexa зможе імітувати голоси померлих

Віртуальний помічник Alexa зможе імітувати голоси ваших померлих родичів

Рохіт Прасад, старший віце-президент Amazon та головний науковий співробітник віртуального помічника Alexa, повідомив що "вона" скоро зможе імітувати голоси мертвих.

Також ми писали, що Apple випустить гарнітуру AR у січні 2023 року. Прасад, виступаючи на конференції компанії в Лас-Вегасі цього тижня, описав потенційну нову функцію, яка може синтезувати короткі аудіокліпи у довшу мову.

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У відеофрагменті, представленому на заході, дитина запитує: "Олексо, може бабуся дочитати мені Чарівника країни Оз?" — команда, яку потім Alexa виконує, переключаючись на "бабусин" голос і читаючи в жахливо реалістичній манері.

Це породжує безліч досить гострих етичних питань. Чи можна з моральної точки зору отримати вигоду з чийогось горя і продати йому щось, що обіцяє полегшити його біль коли він у самому розпачі?



Прасад сказав, що технологія покликана "зберегти спогади" після того, як "багато хто з нас втратив когось, кого ми любимо" під час пандемії. Багато хто в соціальних мережах порівняв нову функцію з фрагментом серії з серіалу "Чорне дзеркало", особливо з епізодом "Скоро повернуся", де персонаж Хейлі Етвелл стає одержима ІІ-рендерінгом свого покійного хлопця.

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Відсутність такого "дзеркала" має бути попередженням, а не рекламою, – написав один із користувачів.

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