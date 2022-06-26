"Воскрешение" от Amazon – виртуальный помощник Alexa сможет имитировать голоса умерших

Виртуальный помощник Alexa сможет имитировать голоса ваших умерших родственников / Фото: istockphoto.com, Netflix

Рохит Прасад, старший вице-президент Amazon и главный научный сотрудник виртуального помощника Alexa, сообщил что "она" скоро сможет имитировать голоса мертвых.

Также мы писали, что Apple выпустит гарнитуру AR в январе 2023. Прасад, выступая на конференции компании в Лас-Вегасе на этой неделе, описал потенциальную новую функцию, которая может синтезировать короткие аудиоклипы в более длинную речь.

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В видеофрагменте, представленном на мероприятии, ребенок спрашивает: "Алекса, может бабушка дочитать мне Волшебника страны Оз?" — команда, которую затем Alexa выполняет, переключаясь на "бабушкин" голос и читая в устрашающе реалистичной манере.

Это порождает множество довольно острых этических вопросов. Можно ли с моральной точки зрения извлечь выгоду из чьего-то горя и продать ему что-то, что обещает облегчить его боль, когда он в самом отчаянии?



Прасад сказал, что технология призвана "сохранить воспоминания" после того, как "многие из нас потеряли кого-то, кого мы любим" во время пандемии. Многие в социальных сетях сравнили новую функцию с фрагментом серии из сериала "Черное зеркало", особенно с эпизодом "Скоро вернусь", где персонаж Хейли Этвелл становится одержим ИИ-рендерингом своего покойного парня.

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Отсутствие такого "зеркала" должно быть предупреждением, а не рекламой, — написал один из пользователей.

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