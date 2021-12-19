Власники кішок тепер можуть перевірити онлайн, чи щасливий їхній улюбленець

Тепер можна по фото дізнатися, чи добре почувається ваша кішка / Фото: Sylvester

Творці сервісу вважають, що коти зможуть прожити більш здорове та довге життя, якщо люди зможуть упізнати, коли вони погано почуваються або перебувають у стресі.

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Для того, щоб скористатися новим сервісом від канадської компанії, потрібно на сайті натиснути кнопку For Cat Owners та завантажити фото кота за кнопкою Check your cat, пише Wired.

Прототип програми отримав назву TABLE і був випущений Sylvester.AI – канадською компанією, що займається технологіями штучного інтелекту.

"Великою проблемою кішок є те, що вони не виражають емоції, коли їм боляче", – пояснив ідею один з керівників компанії Кріс О'Брайєн.

Насправді кішки подають сигнали про це, але вони дуже тонкі для людини. Тепер залежно від виразу морди, очей, вух, вусів чи повороту голови ШІ зможе це зрозуміти.

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З високоякісним зображенням кішки в анфас точність становить 97%, запевняють розробники

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що білі ведмеді в Арктиці почали полювати на північних оленів через нестачу льоду.