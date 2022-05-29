Винне Сонце – геомагнітні бурі вікенду викликані спалахами на зірці та їх стане дедалі більше

Геомагнітні бурі в цей вікенд викликані спалахами на Сонці і їх стане дедалі більше / Фото: gazeta.ru,

Національне управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) спрогонзувало геомагнітну бурю на Землі. Викликана вона спалахами на Сонці . Також лабораторія передбачає невеликі геомагнітні бурі класу G 1 наступного тижня, після 29 травня

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Також ми писали, що війну в Україні видно із космосу: напад рашистів зняв супутник Maxar Technologies. Сонячні спалахи є сплесками, що генерують енергію, викликану фізичною взаємодією компонентів електромагнітного поля поблизу або навколо сонячних плям.

Спалахи вивільняють потік електронів, який з максимально можливою швидкістю рухається до Землі, виробляючи обсяги рентгенівського випромінювання, що збільшуються, і інтенсивне ультрафіолетове випромінювання. Ця радіоактивність може іноді порушувати роботу інформаційних та телекомунікаційних систем Землі, заважаючи високочастотним передачам станцій.

Сонячні спалахи викликаються взаємодією компонентів електромагнітного поля поблизу або навколо сонячних плям

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Сонячні бурі класу M1, за даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, незначні та можуть викликати повільну або слабку передачу радіочастотних хвиль. Прогнозується, що сонячна активність також значно зросте в період з 2025 по 2026 рік.

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