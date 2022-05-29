Виновато Солнце – геомагнитные бури викенда вызваны вспышками на звезде и их станет все больше

Геомагнитные бури в этот викенд вызваны вспышками на Солнце и их станет все больше / Фото: gazeta.ru, www.sciencetimes.com

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) спрогонзировало геомагнитную бурю на Земле. Вызвана она вспышками на Солнце. Также лаборатория предсказывает небольшие геомагнитные бури класса G 1 на следующей неделе, после 29 мая.

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Вспышки высвобождают поток электронов, который с максимально возможной скоростью движется к Земле, производя увеличивающиеся объемы рентгеновского излучения и интенсивное ультрафиолетовое излучение. Эта радиоактивность может иногда нарушать работу информационных и телекоммуникационных систем Земли, мешая высокочастотным передачам станций.

Солнечные вспышки вызываются взаимодействием компонентов электромагнитного поля вблизи или вокруг солнечных пятен / Фото: www.sciencetimes.com

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Солнечные бури класса M1, по данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований, незначительны и могут вызывать медленную или слабую передачу радиочастотных волн. Прогнозируется, что солнечная активность также значительно возрастет в период с 2025 по 2026 год.

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