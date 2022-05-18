У воді не тоне, у вогні не горить – Apple створить супер-стійкі до вологи, температур та тиску айфони

Apple разработали патент на супер-устойчивые к влаге, температурам и давлению айфоны

Так, у новому патенті Apple розробили, як боротися з природними явищами, які можуть пошкодити iPhone або вплинути на точність датчиків.

Айфони подорожують з людьми на роботу, інформуючи про автобусні маршрути, оновлення трафіку, результати ігор дня тощо, — йдеться у патенті. Оскільки користувачі дедалі більше покладаються на свої гаджети, вони повинні ставати все більш надійними.

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Apple видалила роз'єм для навушників із iPhone 7 ще у 2016 році. щоб через них не потрапляла волога. / Фото: Unsplash

Розробники Apple також відзначають, що один із способів запобігти пошкодженню пристрою водою – видалити порти, через які волога може потрапити всередину. Це одна з причин, через яку Apple видалила роз'єм для навушника в iPhone 7 ще в 2016 році.

Тому інші виробники, які спочатку розкритикували Apple за це видалення, також відмовилися від роз'ємів для навушників у своїх телефонах. Однак повна герметизація пристрою, щоб його можна було занурювати у воду, також не вихід.

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У розробці патенту з покращення датчиків iPhone взяли участь 10 винахідників / Фото: Unsplash

Це може призвести до підвищення робочої температури айфона і замість втрати від води ви можете отримати шкоду від тепла. iPhone вимкнеться, якщо занадто довго перегріватиметься.

Тому новим патентом також передбачено спосіб запобігти нагріванню гаджета, що викликає підвищення тиску. Загалом у розробці патенту з покращення датчиків iPhone взяли участь 10 винахідників. Серед них Ерік Н. Найланд, чия попередня робота включає патенти, що стосуються викиду води в Apple Watch та iPhone.

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