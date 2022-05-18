В воде не тонет, в огне не горит – Apple создаст супер-устойчивые к влаге, температурам и давлению айфоны

Apple разработали патент на супер-устойчивые к влаге, температурам и давлению айфоны

Так, в новом патенте Apple разработали, как бороться с природными явлениями, которые могут повредить iPhone или повлиять на точность его датчиков.

Айфоны путешествуют с людьми на работу, информируя об автобусных маршрутах, обновлениях трафика, результатах игр дня и так далее, – говорится в патенте. Поскольку пользователи все больше и больше полагаются на свои гаджеты, они должны становиться все более надежными.

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Apple удалила разъем для наушников из iPhone 7 еще в 2016 году. чтобы через них не попадала влага . / Фото: Unsplash

Разработчики Apple также отмечают, что один из способов предотвратить повреждение устройства водой — удалить порты, через которые влага может попасть внутрь. Это одна из причин, по которой Apple удалила разъем для наушников из iPhone 7 еще в 2016 году.

Поэтому другие производители, первоначально раскритиковавшие Apple за это удаление, также отказались от разъемов для наушников в своих телефонах. Однако полная герметизация устройства, чтобы его можно было погружать в воду, тоже не выход.

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В разработке патента по улучшению датчиков iPhone прияли участие 10 изобретателей / Фото: Unsplash

Это может привести к повышению рабочей температуры айфона и вместо урона от воды вы можете получить урон от тепла. iPhone выключится, если слишком долго будет перегреваться.

Поэтому новым патентом также предусмотрен способ предотвратить нагрев гаджета, вызывающий повышение давления. Всего в разработке патента по улучшению датчиков iPhone приняли участие 10 изобретателей. Среди них Эрик Н. Найланд, чья предыдущая работа включает патенты, касающиеся выброса воды в Apple Watch и iPhone.

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