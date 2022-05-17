Полетіли – 6 туристів відправлять в космос на борту New Shepard від Blue Origin: як побачити запуск наживо

Запуск корабля New Shepard заплановано на п'ятницю (20 травня) о 9.30 ранку. На борту буде 6 космічних туристів, а ось сума, яку вони заплатили, не афішується

У п'ятницю, 20 травня, 6 туристів відправлять до космосу на борту NS-21 Blue Origin

Цього тижня Blue Origin відправить шість осіб – не професійних астронавтів, а туристів до суборбітального космосу в рамках п'ятої пілотованої місії компанії. Цей політ, відомий як NS-21, є 21-м польотом машини New Shepard загалом (звідси й назва).

Нагадаємо, що раніше NASA відклали політ міні-корабля на Місяць. Старт саме New Shepard призначений на п'ятницю (20 травня) о 9:30 ранку за східним поясним часом (13:30 за Грінвічем) зі стартового майданчика компанії 1, що неподалік Ван-Хорна, штат Техас. І якщо дозволить погода.

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Blue Origin буде транслювати запуск у прямому ефірі, імовірно, приблизно за годину до запуску. Ви можете подивитися його на Space.com, люб'язно наданому Blue Origin, або безпосередньо через сайт компанії.

На борту корабля New Shepard буду 6 космічних туристів

На борту будуть:

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інвестор Еван Дік

Катя Ечазаррет (чиє місце спонсорується некомерційною організацією Space for Humanity)

засновник брокерської компанії бізнес-джетів Хеміш Хардінг

Віктор Корреа Хеспанья (чиє місце спонсорується криптовалютною організацією)

комерційний підприємець у сфері нерухомості Джейсон Робінсон

приватний інвестор Віктор Вескове.

Blue Origin не афішує свої ціни за політ, тому невідомо, скільки коштує задоволення побувати в космосі для їх туристів. Ось її конкурент Virgin Galactic в даний час продає місця по 450 000 доларів США кожне.

Також ми писали, що супутник NASA зняв найпотужнішу геомагнітну бурю Землі.