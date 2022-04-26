В Україні з останків російського літака роблять сувеніри (фото)

Російський літак перетворився на крутий сувенір / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вигадали оригінальне застосування всьому тому металобрухту, який залишається від розбитої російської військової техніки.

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Фонд "Дрони для України" пропонує кожному, хто зробить пожертву у фонд від 1000 доларів, пам'ятний жетон… зроблений з уламків російського Су-34, збитого у березні під Києвом.

"З глибокою вдячністю всім, хто пожертвував 1000 доларів і більше, ми даруємо оригінальну частину збитого російського ударного літака. Отже, ви можете отримати брелок обмеженої серії з оригінального шматка з російського штурмовика Су-34 "Fullback", збитого в березні 2022 року під час бою за Київ", – йдеться на сайті організації.

Пожертвування підуть на купівлю сучасних дронів та обладнання для протидії російському вторгненню.

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До речі, раніше ми писали, що українські військові збили найновіший російський літак Су-35, тепер його вивчають розвідники США та Великої Британії.