В Украине из останков российского самолета делают сувениры (фото)

Российский самолет превратился в крутой сувенир / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине придумали оригинальное применение всему тому металлолому, который остается от разбитой российской военной техники.

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Фонд "Дроны для Украины" предлагает каждому, кто сделает пожертвование в фонд от 1000 долларов, памятный жетон… сделанный из обломков российского Су-34, сбитого в марте под Киевом.

"С глубокой благодарностью всем, кто пожертвовал 1000 долларов и более, мы дарим оригинальную часть сбитого российского ударного самолета. Так что вы можете получить брелок ограниченной серии из оригинального куска с российского штурмовика Су-34 "Fullback", сбитого в марте 2022 года во время боя за Киев", – говорится на сайте организации.

Пожертвования пойдут на покупку современных дронов и оборудования для противодействия российскому вторжению.

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Кстати, ранее мы писали, что украинские военные сбили новейший российский самолет Су-35, теперь его изучают разведчики США и Великобритании.