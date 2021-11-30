У мережі показали новий смартфон-розкладачку від Huawei

У мережі показали майбутню розкладачку Huawei Mate V

Компанія Huawei, незважаючи на складнощі у зв'язку із заборонами США, вже працює над новим смартфоном.

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Цей пристрій може мати фліп-дизайн, як у Motorola RAZR та Samsung Galaxy Z Flip , пише gizmochina .

Нова розкладачка матиме шарнірну конструкцію наступного покоління – вона використовує менше деталей, що знизить ціну і підвищить надійність.

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Згідно з звітом Weibo, Huawei використовуватиме чіпсет Kirin 9000 та петлі нового покоління від Zhaoli Technology, що розробляються вже досить давно.

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Смартфон Huawei буде невеликий. Він надійшов у масове виробництво з початку 2021 року, бо запуск може бути вже близько.

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Майбутній складний смартфон-розкладачка може називатися Huawei Mate V, але ця назва ще не підтверджена.

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Ймовірно, це буде модель тільки для 4G через санкції, введені США стосовно компанії.

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