У Росії визнали Facebook та Instagram екстремістськими організаціями

Meta буде складно виграти гонку за метавсесвіт / Фото: REUTERS

Meta володіє популярними соцмережами Facebook та Instagram, які вже раніше були заблоковані у Росії, а тепер для цього вигадали формальний привід.

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Рішення про блокування набуває чинності негайно. Однак генпрокуратура РФ не буде карати користувачів, які будуть користуватися соцмережами в обхід заборони, пише BBC.

Facebook та Instagram потрапили в немилість Роскомнагляду після того, як адміністрація дозволила залишати у коментарях заклики до смерті Путіна, Лукашенка та російських солдатів.

Цікаво, що Meta також належить месенджер WhatsApp, але до нього російська влада поки що не має претензій.

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Facebook та Instagram потрапили в одну компанію до "Правого сектору", УПА та Меджлісу кримськотатарського народу – всі вони були визнаними екстремістськими в Росії у попередні роки.