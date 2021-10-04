У рейтингу найбільш продуктивних смартфонів змінився лідер

RedMagic 6S Pro очолив рейтинг найпродуктивніших смартфонів
Відразу зазначимо, що в числі лідерів не зовсім традиційні моделі, що користуються попитом у звичайного користувача. Ці моделі розроблялися спеціально для мобільних ігор і різних завдань, де необхідна висока продуктивність.
Читайте також: Не соромно в похід сходити: смартфони з кращого батареєю
Отже, на перше місце з результатом 857 918 балів вибився RedMagic 6S Pro Tencent Games Edition, Змістивши довгострокового лідера Black Shark 4 Pro.
Читайте також: Кращі смартфони 2021 року для різних завдань
Трійку кращих замкнув Vivo X70 Pro+ . Відзначимо, що всі моделі в ТОП-10 рейтингу оснащені процесором Snapdragon 888 або Snapdragon 888+.
ТОП-10 рейтингу AnTuTu:
- RedMagic 6S Pro – 857 918
- Black Shark 4 Pro – 837 715
- Vivo X70 Pro+ – 836 943
- iQOO 8 Pro – 836 410
- Tencent ROG 5s – 828 509
- iQOO 8 Pro – 826 460
- OnePlus 9 Pro – 822 130
- OnePlus 9 – 809 562
- Realme GT – 805 786
- Xiaomi Mi Mix 4 – 803 422