В рейтинге самых производительных смартфонов сменился лидер

RedMagic 6S Pro возглавил рейтинг самых производительных смартфонов

Сразу отметим, что в числе лидеров не совсем традиционные модели, пользующиеся спросом у обычного пользователя. Эти модели разрабатывались специально для мобильных игр и различных задач, требуемых высокую производительность.

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Итак, на первое место с результатом 857 918 баллов выбилсяRedMagic 6S Pro Tencent Games Edition, сместив долгосрочного лидера Black Shark 4 Pro.

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Тройку лучших замкнул Vivo X70 Pro+. Отметим, что все модели в ТОП-10 рейтинга оснащены процессором Snapdragon 888 или Snapdragon 888+.

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ТОП-10 рейтинга AnTuTu:

RedMagic 6S Pro – 857 918 Black Shark 4 Pro – 837 715 Vivo X70 Pro+ – 836 943 iQOO 8 Pro – 836 410 Tencent ROG 5s – 828 509 iQOO 8 Pro – 826 460 OnePlus 9 Pro – 822 130 OnePlus 9 – 809 562 Realme GT – 805 786 Xiaomi Mi Mix 4 – 803 422