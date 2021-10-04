В рейтинге самых производительных смартфонов сменился лидер

RedMagic 6S Pro возглавил рейтинг самых производительных смартфонов
Сразу отметим, что в числе лидеров не совсем традиционные модели, пользующиеся спросом у обычного пользователя. Эти модели разрабатывались специально для мобильных игр и различных задач, требуемых высокую производительность.
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Итак, на первое место с результатом 857 918 баллов выбилсяRedMagic 6S Pro Tencent Games Edition, сместив долгосрочного лидера Black Shark 4 Pro.
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Тройку лучших замкнул Vivo X70 Pro+. Отметим, что все модели в ТОП-10 рейтинга оснащены процессором Snapdragon 888 или Snapdragon 888+.
ТОП-10 рейтинга AnTuTu:
- RedMagic 6S Pro – 857 918
- Black Shark 4 Pro – 837 715
- Vivo X70 Pro+ – 836 943
- iQOO 8 Pro – 836 410
- Tencent ROG 5s – 828 509
- iQOO 8 Pro – 826 460
- OnePlus 9 Pro – 822 130
- OnePlus 9 – 809 562
- Realme GT – 805 786
- Xiaomi Mi Mix 4 – 803 422