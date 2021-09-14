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Кращі смартфони 2021 року для різних завдань

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 07:15
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Індустрія смартфонів постійно розвивається, тому не завжди встигаєш йти в ногу з технологіями. Зараз користувачі більшу частину часу проводять з девайсами, тому вибір нового смартфона – непросте рішення!
Кращі смартфони 2021 року для різних задач
Кращі смартфони 2021 року для різних задач

При цінах від 150 до 2000 доларів і більше визначити, в які пристрої варто вкласти гроші, може бути непросто. Але видання lifeandstylemag вирішило спростити життя потенційним покупцям смартфонів і вибрало найкращі смартфони на ринку для різних бюджетів, стилів життя і цілей.

Кращий смартфон в цілому: iPhone 12 Pro

Ціна: від 36 999 грн
Екран: 6,1-дюймовий OLED-дисплей
Пам'ять: 128, 256 і 512 ГБ
Час автономної роботи: близько 8 години 30 хвилин

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iPhone 12 виділяється новим телеоб'єктивом, збільшеним в два рази базовим сховищем і гладкою рамою з нержавіючої сталі. Яку б роль у вашому житті не грав смартфон, ви не помилилися з iPhone 12 Pro. До речі, вже 14 вересня буде представлений iPhone 13.

Кращий смартфон для роботи: Samsung Galaxy Note20 Ultra

Ціна: від 24 995 грн
Екран: 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей
Пам'ять: 128 або 512 ГБ
Час автономної роботи: близько 10 години 30 хвилин

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Galaxy Note20 Ultra зручно підключається до ПК з ОС Windows, дозволяючи плавно працювати на будь-якому пристрої. Однією з відмінних рис цього смартфона є стилус S Pen, функція, яка спростить створення заміток і обмін ними. А недавно Samsung представив новий бюджетний смартфон.

Кращий бюджетний смартфон: Apple iPhone SE

Ціна: від 14 599 грн
Екран: 4,7-дюймовий Retina HD
Пам'ять: 64, 128 і 256 ГБ
Час автономної роботи: близько 9 години 20 хвилин

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iPhone SE поєднує в собі велику потужність в меншому корпусі! Ця модель як і раніше має преміальні функції, такі як можливість захищати вашу особисту інформацію за допомогою Touch ID, знімати відео в 4K, спілкуватися з друзями FaceTime в HD і платити на ходу за допомогою Apple Pay.

Кращий смартфон для фотографії: Sony Xperia Pro

Ціна: 89 999 грн
Екран: 6,5-дюймовий OLED-дисплей 4K HDR
Пам'ять: 512 ГБ
Час автономної роботи: близько 11 години

Пристрій був розроблений спеціально для фотографії, відеозйомки і створення контенту. Додаток Sony Photo Pro пропонує набір налаштувань і коригувань, які допоможуть вам отримати ідеальний знімок. Зручний мікропорт HDMI в Xperia Pro дозволяє швидко підключатися до камери, використовуючи телефон в якості монітора.

Кращий смартфон для дітей: iPhone 12 Mini

Ціна: від 19 999 грн
Екран: 5,4-дюймовий OLED – дисплей
Пам'ять: 64, 128 і 256 Гб
Час автономної роботи: близько 7 години 30 хвилин

Такі функції, як "Знайти iPhone" і обмін інформацією про місцезнаходження дозволять вам дізнатися, де знаходиться ваша дитина. У той же час в пристрій вбудовано додаткові заходи для захисту ваших даних і особистої інформації. Батьки навіть можуть блокувати певний контент і при необхідності обмежувати екранний час.

Кращий смартфон для ігор: Asus ROG Phone 5

Ціна: від 23 999 грн
Екран: 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей
Пам'ять: 128, 256 ГБ
Час автономної роботи: близько 15 годин 45 хвилин

Ультра-яскравий AMOLED-дисплей і частота оновлення 144 Гц створюють неперевершене візуальне сприйняття, поліпшує ігровий процес, а його акумулятор великої ємності і адаптер HyperCharge на 65 Вт продовжують заряд, уникаючи низького заряду акумулятора.

Кращий смартфон по надійності: Sonim XP8

Ціна: 699 доларів (в Україні не продається)
Екран: 5-дюймовий FHD-дисплей
Пам'ять: 64 ГБ
Час автономної роботи: близько 25 годин

Sonim XP8 має дизайн військового рівня і список сертифікатів, що гарантують його працездатність в екстремальних умовах. Екран оптимізований для роботи в рукавичках і мокрими руками, що робить його ідеальним пристроєм для тих, кому в роботі потрібен надійний пристрій.

Кращий смартфон для любителів Android: Samsung Galaxy S21 Ultra

Ціна: від 32 999 грн
Екран: 6,8-дюймовий дисплей Infinity-O
Пам'ять: 128, 356 і 512 ГБ
Час автономної роботи: до 24 годин

Цей смартфон не тільки красиво виглядає, але і відрізняється стійкістю і надійністю. В екрані і корпусі використовується саме міцне скло Gorilla Glass для додаткового захисту від подряпин і падінь, а також пристрій водо- і пилонепроникне, що збільшує його довговічність.

Кращий смартфон за часом автономної роботи: Motorola Moto G Power

Ціна: 6 999 грн
Екран: 6,4-дюймовий дисплей FHD + Max Vision
Пам'ять: 64 ГБ
Час автономної роботи: до 3 днів

З одною зарядкою Motorola Moto G Power може працювати протягом трьох днів. На додаток до цього пристрій має вражаючу камеру зі штучним інтелектом, надширококутний об'єктив і технологію Macro Vision для яскравих великих планів і кристально чистий звук через стереодинаміки Dolby.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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