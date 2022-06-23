У 3 рази більше Землі: вчені здивувалися від величезного спалаху на Сонці

Сонячна пляма за добу виросла в 3 рази більша за Землю, породивши потужний спалах і магнітну бурю / Фото: interestingengineering,

Обсерваторія сонячної динаміки НАСА (SDO), яка стежить за подіями поверхні Сонця , повідомила про зростаючу пляму і потужний сонячний спалах.

Також раніше ми писали, що місія Gaia 3 представила найточнішу карту Чумацького шляху. Так, сонячна пляма AR3038, яка за 24 години перетворилася з "великої на величезну", збільшилося ще більше і стало втричі більше за Землю.

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Астрономи хочуть побачити, який сонячний спалах зрештою випускатиме ця сонячна пляма, яка відхилилася від їхніх передбачень. Точна причина сонячних плям невідома, проте астрономи вважають, що концентрація електромагнітного потоку лежить на поверхні Сонця може викликати тимчасове порушення процесів конвекції.

Результатом є падіння температури, яке робить область відносно темнішою, ніж її околиці, і називається сонячною плямою. Діаметр сонячної плями може змінюватись від кількох миль до сотень тисяч миль, і її можна навіть виявити без телескопа.

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Нова сонячна пляма не вибухнула, а виросла і тепер утричі перевищує розмір Землі / Фото: interestingengineering

Але AR3038, яке було виявлено раніше цього тижня і, як очікувалося, вибухне, натомість продовжувало зростати все більше і більше: і тепер утричі перевищує розмір Землі. Оскільки сонячна пляма звернена до Землі, сонячний спалах, який виник у результаті його активності, може направити сильний сонячний вітер до Землі, сьогодні, 23 червня.

Незважаючи на те що люди на Землі захищені від сонячних спалахів атмосферою планети, ті, хто перебуває в космосі, не користуються таким самим привілеєм. Випромінювання високої енергії від сонячних спалахів може навіть відключити радіозв'язок.

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