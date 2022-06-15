Космічні ДНК та далекі квазари – місія Gaia 3 представила найточнішу карту Чумацького шляху

Вчора, 14 червня, місія європейського космічного агентства (ESA) Gaia оприлюднила свою нову скарбницю даних про нашу рідну галактику.
Також ми писали, що зонд Gaia записав зіркові "голоси" – звучить, як старий камертон. Gaia – це місія ЄКА зі створення найбільш точної та повної багатовимірної карти Чумацького Шляху. Це дозволяє астрономам реконструювати структуру нашої рідної галактики і минулу еволюцію протягом мільярдів років, а також краще зрозуміти життєвий цикл зірок та наше місце у Всесвіті.
У цьому наборі даних ви можете не тільки побачити тисячі об'єктів Сонячної системи, таких як астероїди, місяці та інші небесні дива в нашій галактиці, але ви також можете переглянути мільйони галактик та явищ за межами Чумацького Шляху.
Gaia – це дослідницька місія. Це означає, що, обстежуючи все небо з мільярдами зірок кілька разів, Gaia обов'язково зробить відкриття, які б пропустили інші більш спеціалізовані місії, — сказав Тімо Прусті, науковий співробітник проекту Gaia в ЄКА.
На сайті ЄКА астрономи описують дивні "зіркотруси, зіркову ДНК, асиметричні рухи зірок та інші захоплюючі спостереження: це найдокладніший огляд Чумацького Шляху на сьогоднішній день.
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