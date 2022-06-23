В 3 раза больше Земли: ученые опешили от огромной вспышки на Солнце

Солнечное пятно за сутки выросло в 3 раза больше Земли, породив мощную вспышку и магнитную бурю / Фото: interestingengineering, freepik.com

Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO), которая следит за событиями на поверхности Солнца, сообщила о растущем пятне и мощнейшей солнечной вспышке.

Также ранее мы писали, что миссия Gaia 3 представила самую точную карту Млечного пути. Так, солнечное пятно AR3038, которое за 24 часа превратилось из "большого в огромное", увеличилось еще больше и стало в три раза больше Земли.

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Астрономы хотят увидеть, какую солнечную вспышку в конечном итоге будет испускать это солнечное пятно, которое отклонилось от их предсказаний. Точная причина солнечных пятен неизвестна, но астрономы считают, что концентрация электромагнитного потока на поверхности Солнца может вызвать временное нарушение процессов конвекции.

Результатом является падение температуры, которое делает область относительно более темной, чем ее окрестности, и называется солнечным пятном. Диаметр солнечного пятна может варьироваться от нескольких миль до сотен тысяч миль, и его можно даже обнаружить без телескопа.

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Новое солнечное пятно не взорвалось, а выросло и теперь в три раза превышает размер Земли / Фото: interestingengineering

Но AR3038, которое было обнаружено ранее на этой неделе и, как ожидалось, взорвется, вместо этого продолжало расти все больше и больше: и теперь в три раза превышает размер Земли. Поскольку солнечное пятно обращено к Земле, солнечная вспышка, возникшая в результате его активности, может направить сильный солнечный ветер к Земле, сегодня, 23 июня.

Несмотря на то, что люди на Земле защищены от солнечных вспышек атмосферой планеты, те, кто находится в космосе, не пользуются такой же привилегией. Излучение высокой энергии от солнечных вспышек может даже отключить радиосвязь.

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