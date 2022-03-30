Рівень океану катастрофічно підвищується: які країни зникнуть з лиця землі

Прибережні міста підуть під воду до 2100 року / Фото: Pixabay

Швидкість підвищення рівня моря збільшилася більш ніж у два рази – з 1,4 міліметра на рік протягом більшої частини 20 століття до 3,6 міліметра на рік з 2006 по 2015 рік. Причиною цього у тому числі є танення льодовиків Гренландії.

Вчені припускають, що на початок наступного століття рівень моря підніметься як мінімум на 30 см, а може і на всі 60 см. Якщо це станеться, катастрофа торкнеться 250 мільйонів людей на всіх континентах.

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Рівень океану піднімається вдвічі швидше, ніж 20 років тому. Фото: Pixabay

Хто постраждає найбільше

Мальдіви, де мешкає близько 540 тисяч людей, можуть втратити до 77% своєї площі, якщо рівень моря підніметься на 45 см. Острівна держава є найпласкішою країною на Землі із середньою висотою всього 1 м.

Ще одна країна з надзвичайно низькою середньою висотою – близько 1,8 м над рівнем моря – це Кірібаті. Цей невеликий острів у серці Тихого океану із населенням близько 120 тисяч людей може втратити дві третини своєї суші, якщо рівень моря підніметься на 0,9 метра, пише livescience.com.

Мальдіви на 70% підуть під воду. Фото: Pixabay

Підвищення рівня моря вже призвело до зникнення принаймні п'яти рифових островів з рослинністю, які раніше були частиною Соломонових островів, а ще шість островів зазнають серйозного відступу берегової лінії.

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Серед країн із найбільшим ризиком виділяються Китай, де 43 мільйони людей проживають у ненадійних прибережних районах. Також серйозні проблеми чекають на Бангладеш та Індію.

Таких місць ставатиме дедалі більше. Фото: Pixabay

У зоні ризику опинилися такі міста як Джакарта (10 млн осіб), більша частина якого може піти під воду вже до 2050 року, Дакка (22,4 млн), Лагос (15,3 млн) та Бангкок (9 млн).

Підвищення рівня моря торкнеться і США, вже зараз там спостерігаються повені під час припливів на 300-900% частіше, ніж 50 років тому. Найбільшому ризику наражається Нью-Йорк.

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Затоплення загрожує Україні?

Щодо України, нам серйозні затоплення у найближчі 100 років не загрожують. Середня висота рівнинної частини – 175 метрів над рівнем моря, Київ – 179 метрів.

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Найнижче з обласних центрів розташувався Херсон – 50 метрів, вище – Івано-Франківськ (343 метри).

Втім, можуть постраждати чи навіть зникнути теперішні пляжі Азовського моря. Найнижча ділянка суші в Криму знаходиться на 0,41 метра нижче за рівень моря.