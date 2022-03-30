Уровень океана катастрофически повышается: какие страны исчезнут с лица земли

Прибережные города уйдут под воду к 2100 году / Фото: Pixabay

Скорость повышения уровня моря увеличилась более, чем в два раза – с 1,4 миллиметра в год на протяжении большей части 20-го века до 3,6 миллиметра в год с 2006 по 2015 год. Причиной этого в том числе является таяние ледников Гренландии.

Ученые предполагают, что к началу следующего века уровень моря поднимется как минимум на 30 см, а может и на все 60 см. Если это произойдет, катастрофа затронет до 250 миллионов человек на всех континентах.

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Уровень океана поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад. Фото: Pixabay

Кто пострадает больше всего

Мальдивы, где проживает около 540 тысяч человек, могут потерять до 77% своей площади, если уровень моря поднимется на 45 см. Островное государство является самой плоской страной на Земле со средней высотой всего 1 м.

Еще одна страна с чрезвычайно низкой средней высотой – около 1,8 м над уровнем моря – это Кирибати. Этот небольшой остров в сердце Тихого океана с населением около 120 тысяч человек может потерять две трети своей суши, если уровень моря поднимется на 0,9 метра, сообщает livescience.com.

Мальдивы на 70% уйдут под воду. Фото: Pixabay

Повышение уровня моря уже привело к исчезновению по крайней мере пяти рифовых островов с растительностью, которые ранее были частью Соломоновых островов, а еще шесть островов испытывают серьезное отступление береговой линии.

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Среди стран с наибольшим риском выделяются Китай, где 43 миллиона человек проживают в ненадежных прибрежных районах. Также серьезные проблемы ждут Бангладеш и Индию.

Таких мест будет становиться все больше. Фото: Pixabay

В зоне риска оказались такие города как Джакарта (10 млн человек), большая часть которого может уйти под воду уже к 2050 году, Дакка (22,4 млн), Лагос (15,3 млн) и Бангкок (9 млн).

Повышение уровня моря затронет и США, Уже сейчас там наблюдаются наводнения во время приливов на 300-900% чаще, чем 50 лет назад. Наибольшему риску подвергается Нью-Йорк.

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Затопление угрожает Украине?

Что касается Украины, нам серьезные затопления в ближайшие 100 лет не грозят. Средняя высота равнинной части – 175 метров над уровнем моря, Киев находится на уровне 179 метров.

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Ниже всего из областных центров расположился Херсон – 50 метров, выше – Ивано-Франковск (343 метра).

Впрочем, могут пострадать или даже исчезнуть теперешние пляжи Азовского моря. Самый низкий участок суши в Крыму находится на 0,41 метра ниже уровня моря.