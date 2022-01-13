Океан усередині місяця: Сатурн міг нагріти свій міні-супутник і розтопити у ньому лід

Нагрів від гравітації Сатурна розтоплює внутрішню частину Мімаса, тому під зовнішньою крижаною оболонкою можливо великий простір води.
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Такий океан може текти під 30-кілометровою товщею льоду на поверхні супутника трохи менше площі Іспанії, пише The Daily Mail.
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Мімас вважається найменшим астрономічним тілом, яке через самогравітацію зберігає круглу форму.
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Дослідження зробили співробітники NASA за допомогою космічного апарату Кассіні, і вони показали можливість океану.
Але гіпотезу ще треба підтвердити – на поверхні Мімаса немає тріщин або будь-яких інших свідчень танення.
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Нагадаємо, раніше вчені заявили, що на Урані та Нептуні йдуть діамантові дощі .