Океан усередині місяця: Сатурн міг нагріти свій міні-супутник і розтопити у ньому лід

Супутник Сатурна Мімас, який вважається найменшим астрономічним тілом, може приховувати цілий океан під льодом

Сатурн міг мимоволі створити океан своєму супутнику / Фото: Wikipedia

Нагрів від гравітації Сатурна розтоплює внутрішню частину Мімаса, тому під зовнішньою крижаною оболонкою можливо великий простір води.

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Такий океан може текти під 30-кілометровою товщею льоду на поверхні супутника трохи менше площі Іспанії, пише The Daily Mail.

Мімас вважається найменшим астрономічним тілом, яке через самогравітацію зберігає круглу форму.

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Дослідження зробили співробітники NASA за допомогою космічного апарату Кассіні, і вони показали можливість океану.

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Але гіпотезу ще треба підтвердити – на поверхні Мімаса немає тріщин або будь-яких інших свідчень танення.

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Нагадаємо, раніше вчені заявили, що на Урані та Нептуні йдуть діамантові дощі .