Загадковий гігант: виявлено газовий місяць, майже втричі більший за Землю

Вчені виявили величезний місяць – він в 2,6 рази більша за Землю та має газоподібну структуру, як Нептун

/ Фото: Helena Valenzuela Widerström

Незважаючи на підтвердження знахідки майже 5 тисяч екзопланет, це тільки другий виявлений місяць за межами Сонячної системи.

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Чумацький Шлях має бути буквально пронизаний місяцями. Проте їх дуже складно виявити діючими телескопами, пояснюється в матеріалі Science Alert.

Наприклад, Сонячна система має 8 офіційних планет, але принаймні у 25 разів більше місяців, що говорить про те, що і за її межами їх безліч.

Кандидата в екзомісяці назвали Kepler-1708 b-i – він обертається навколо планети, яка, зі свого боку, обертається навколо зірки на відстані близько 5,5 тисячі світлових років від нас.

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Це досить великий супутник – приблизно в 2,6 рази більший за Землю і, ймовірно, газоподібний, як Нептун. Його планета-господар трохи менша за Юпітера.

Перший екзомісяць – розміром з Нептун, а його господар – у кілька разів більший за Юпітер, фото NASA

Перший кандидат в екзолуни, Kepler-1625 b-i знаходиться на відстані близько 8 тисяч світлових років від нас, також газоподібний та розміром і масою приблизно з Нептун.

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Місяць обертається навколо екзопланети, маса якої у кілька разів перевищує масу Юпітера.

Загадки, проте, залишаються: наприклад, вчені поки що не розуміють, як може утворитися газовий місяць.

Можливо, супутники акумулювали газ від планет-господарів або ж починалися як самостійні планети та були захоплені чужими гравітаційними полями.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сонце колись було оточене гігантськими кільцями, з яких потім утворилися планети.