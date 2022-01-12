Розумне місто: У Фінляндії запустили роботизовані автобуси

Маршрутки-роботи почали їздити фінським містом

Автобуси-роботи ходитимуть за маршрутом завдовжки три з половиною кілометри у районі Херванта.

Читайте також: У Японії випробували надшвидкісний поїзд без машиніста

Реклама

Ціль проєкту – з'ясувати, чи можна в майбутньому використовувати автомобілі без водіїв як громадський транспорт, пише місцевий сайт yle.

Кількість автобусів поступово збільшуватиметься, кажуть розробники. Нині їх два, і вони будуть використовуватися до середини березня.

Реклама

Читайте також: "Нова пошта" вперше відправила посилку за допомогою безпілотного літака (фото, відео)

Весною по вулицях міста курсуватиме ще одна машина більш футуристичного вигляду, а восени з'явиться ще три. Мікроавтобуси оснащені лазерними радарами.

Реклама

Майбутнє автоматизованих автобусів у Фінлянції залежатиме від їхньої економічної ефективності. Поки що безкоштовний пробний автобус курсуватиме щобудня з 8:30 по 15:30.

Читайте також: Інженери зібрали безпілотний трактор, керований смартфоном

Автобус-робот рухається зі швидкістю 30 кілометрів на годину та запущений як частина міського проєкту "розумного міста".

Раніше ми писали про те, що був створений робот-рятівник у костюмі залізної людини.