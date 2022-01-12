Розумне місто: У Фінляндії запустили роботизовані автобуси

Маршрутки-роботи почали їздити фінським містом
Автобуси-роботи ходитимуть за маршрутом завдовжки три з половиною кілометри у районі Херванта.
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Ціль проєкту – з'ясувати, чи можна в майбутньому використовувати автомобілі без водіїв як громадський транспорт, пише місцевий сайт yle.
Кількість автобусів поступово збільшуватиметься, кажуть розробники. Нині їх два, і вони будуть використовуватися до середини березня.
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Весною по вулицях міста курсуватиме ще одна машина більш футуристичного вигляду, а восени з'явиться ще три. Мікроавтобуси оснащені лазерними радарами.
Майбутнє автоматизованих автобусів у Фінлянції залежатиме від їхньої економічної ефективності. Поки що безкоштовний пробний автобус курсуватиме щобудня з 8:30 по 15:30.
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Автобус-робот рухається зі швидкістю 30 кілометрів на годину та запущений як частина міського проєкту "розумного міста".
Раніше ми писали про те, що був створений робот-рятівник у костюмі залізної людини.