Умный город: В Финляндии запустили роботизированные автобусы

Маршрутки-роботы начали ездить по финлянскому городу
Автобусы-роботы будут ходить по маршруту длиной три с половиной километра в районе Херванта.
Читайте также: В Японии испытали сверхскоростной поезд без машиниста
Цель проекта – выяснить, можно ли в будущем использовать автомобили без водителей в качестве общественного транспорта, пишет местный сайт yle.
Количество автобусов будет постепенно увеличиваться, говорят разработчики. Сейчас их два, и они будут использоваться до середины марта.
Читайте также: "Новая почта" впервые отправила посылку с помощью беспилотного самолета (фото, видео)
Весной по улицам города будет курсировать еще одна машина более футуристического вида, а осенью появится еще три. Микроавтобусы оснащены лазерными радарами.
Будущее автоматизированных автобусов в Финляндии будет зависеть от их экономической эффективности. Пока бесплатный пробный автобус будет курсировать по будням с 8:30 до 15:30.
Читайте также: Инженеры собрали беспилотный трактор, управляемый смартфоном
Автобус-робот движется со скоростью 30 километров в час и запущен как часть городского проекта "умного города".
Ранее мы писали о том, что был создан робот-спасатель в костюме железного человека.