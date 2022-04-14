"Укрзалізниця" отримала партію станцій інтернету Starlink

"Укрзалізниця" отримала обладнання Starlink/Фото: Wikimedia Commons/Steve Jurvetson, колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" отримала партію станцій швидкісного Інтернету Starlink від винахідника Юліани Росковінської.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Деталі

"Укрзалізниця" отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink: 10 — першого покоління, 5 — другого. Станцій швидкісного Інтернету залізничникам надала IT-компанія N-iX.

Starlink в Україні

У лютому американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про доступ до супутникового інтернету в Україні. Відтоді Starlink доступний в нашій країні.

Після того Ілон Маск надіслав партію обладнання в Україну. У мирний час для підключення Starlink потрібно було подати заявку на офіційному сайті. Вартість підключення складала 499 доларів, а щомісячна абонентська плата — 99 доларів. Однак нещодавно в Україні підключення подорожчало — 599 доларів, а щомісячна плата — 110 доларів.

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