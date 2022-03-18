Українські розробники стали жертвами санкцій проти Росії: що сталося

Steam ввів санкції проти українців / Фото: Steam

Після вторгнення Росії в Україну багато компаній запровадили санкції проти РФ та Білорусі. Steam приєднався до санкцій, але щось пішло не так.

До заблокованих потрапили й українські розробники. У Steam пояснили, що їхня банківська інформація деактивована через "поточну обстановку".

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У компанії просять відкоригувати свою банківську інформацію якнайшвидше. Після цього там матимуть змогу відновити виплати.

Раніше ми писали, що в Росії заарештували рахунки Google на мільярд рублів. У Росії вирішили стягнути з Google мільярд рублів за "незаконне" видалення каналу YouТube. Його засновником був бізнесмен із списку санкцій США.

Також повідомлялося, що в Росії звинуватили YouTube у терористичній діяльності. Росія стала ще на крок ближче до блокування YouTube.