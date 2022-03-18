Украинские разработчики стали жертвами санкций против России: что случилось

Steam ввел санкции против украинцев / Фото: Steam

После вторжения России в Украину ряд компаний ввел санкции против РФ и Беларуси. Steam присоединился к санкциям, но что-то пошло не так.

В число заблокированных попали и украинские разработчики. В Steam объяснили, что их банковская информация деактивирована из-за "текущей обстановки".

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В компании просят откорректировать свою банковскую информацию как можно скорее. После этого там смогут возобновить выплаты.

Ранее мы писали, что в России арестовали счета Google на миллиард рублей. В России решили взыскать с Google миллиард рублей за "незаконное" удаление канала в YouТube. Его учредителем был бизнесмен из санкционного списка США.

Также сообщалось, что в России обвинили YouTube в террористической деятельности. Россия стала еще на шаг ближе к блокировке YouTube.