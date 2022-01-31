Йому майже 7 тисяч років: археологи знайшли останки стародавнього предка українців

У Скіфських могильниках відкопали дуже давній череп / Фото: Wikipedia

Відомий український археолог Геннадія Тощев виявив два роки тому великий неолітичний некрополь в Скіфських могильниках.

Ще трохи роботи над розчищенням, і вже буде видно реальні риси обличчя далекого предка, розповіла Інна Потєхіна, співробітниця інституту археології НАНУ в Facebook.

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"Він повернувся із майже 7000-річного небуття, прибув до нас із Мамай Гори над Дніпром", – пише вона.

Виявлений предок мав широким обличчям з похилим чолом, низькими прямокутними орбітами та мужніми обрисами нижньої щелепи.

Після ретельного антропологічного дослідження та аналізу ДНК археологи зможуть дізнатися більше про його походження та історію життя.

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