Ему почти 7 тысяч лет: археологи нашли останки древнего предка украинцев

В Скифских могильниках откопали очень древний череп / Фото: Wikipedia
Известный украинский археолог Геннадия Тощев обнаружил два года назад большой неолитический некрополь в Скифских могильниках.
Еще немного работы над расчисткой, и уже будут видны реальные черты лица далекого предка, рассказала Инна Потехина, сотрудница института археологии НАНУ в Facebook.
"Он вернулся из почти 7000-летнего небытия, прибыл к нам из Мамай Горы над Днепром", – пишет она.
Обнаруженный предок обладал широким лицом с наклонным лбом, низкими прямоугольными орбитами и мужественными очертаниями нижней челюсти.
После тщательного антропологического исследования и анализа ДНК археологи смогут узнать побольше о его происхождении и истории жизни.
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