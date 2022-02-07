Вчений пообіцяв показати знімок справжнього НЛО

Вчений обіцяє показати знімки справжнього НЛО

Професор Гарварда Аві Леб давно відкрито заявляв про більш серйозне ставлення до пошуку позаземного життя.

Читайте також: Що за таємничий об'єкт з'явився у космосі та налякав астрономів

Реклама

Тепер Леб заявив, що зробить знімок справжнього НЛО у високій якості, щоб наступне покоління могло вільно обговорювати це відкриття. Futurism.

Раніше професор стверджував, що міжзоряний об'єкт, що проплив через нашу Сонячну систему у 2017 році, міг бути інопланетним зондом, а не нудним космічним каменем

Тоді Леб сказав, що багато його колег тримають дослідження НЛО на відстані витягнутої руки та зазвичай відкидають результати як природні явища чи теорію змови.

Реклама

Льоб очолює проект "Галілео", в рамках якого команда з більш ніж 100 вчених створює мережу складних телескопів для сканування неба у пошуках інопланетян.

Цього літа на даху обсерваторії Гарвардського коледжу почне працювати перший телескоп Леба, оснащений інфрачервоними камерами, працюючими цілодобово та без вихідних.

Льоб сподівається, що отримання переконливих свідчень НЛО приверне молодих учених, яких відлякує старший та більш цинічний натовп.

Реклама

Раніше ми писали: