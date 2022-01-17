Вченим забороняють охолоджувати Землю, як у серіалі "Крізь сніг"

Вчених закликали не охолоджувати Землю, щоб випадково не наробити лиха / Фото: Getty Images, screenrant.com

Про це заявили понад 60 політичних експертів і вчених, закликавши ООН запобігти нормалізації сонячної геоінженерії як варіант кліматичної політики.

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Введення великої кількості частинок, що відбивають, у верхні шари атмосфери дійсно може охолодити планету, але наслідки будуть швидше негативними, пише Phys.

Звичайно, випадково заморозити Землю, як показують фантастичні фільм і серіал "Крізь сніг", у вчених навряд чи вийде, але це вплине на клімат, наприклад, Південної Азії.

Випадково заморозити планету, як у фантастичному серіалі, у вчених навряд чи вийде

Так, штучне ослаблення сили сонячного випромінювання може послабити мусонні дощі у цьому регіоні.

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А в Західній Африці це знищить неорошені посіви, від яких залежать сотні мільйонів людей. Крім того, Амазонка просто просто може висохнути , попереджають експерти

Вчені також турбуються про так званий термінальний шок, якщо заповнення атмосфери частинками, що блокують Сонце , раптово припиниться.

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Якщо охолодження планети різко припиниться, температура поверхні швидко зросте. Крім того, ця технологія ніяк не зупинить тривале накопичення CO2 у атмосфері.

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Водночас фахівці визнають, що технологія може принести користь, різко знизивши ризик посухи на півдні Африки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Земля зсередини остигає швидше, ніж очікувалося.