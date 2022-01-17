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Вчені по-новому пояснили походження життя на Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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17 січня, 11:03
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Вчені виявили структури білків, які можуть відповідати за походження життя на планеті з неорганічних матеріалів
Вчені висунули нову теорію про походження всього живого
Вчені висунули нову теорію про походження всього живого / Фото: Pixabay

Біологи досліджували, як примітивне життя могло виникнути на нашій планеті з простих неживих матеріалів, зокрема металів.

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Насамперед, дослідників зацікавили білки, що з'єднують метали, пише Phys.

Вони порівняли всі існуючі білкові структури, які поєднують метали, та встановили схожість між ними.

Вчені висловили припущення, що перебудови цих невеликих будівельних блоків могли мати одного або кілька спільних предків і дали початок життю, яке ми знаємо.

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Біологи пояснили, що у науки досі дуже мало інформації про те, як виникло життя на цій планеті, а їхнє дослідження може допомогти його пошуку і за межами Землі.

Також це буде корисно для синтетичної біології, де вчені прагнуть заново створити специфічно активні білки.

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Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що Земля остигає швидше, ніж очікувалося, та пояснили, що це означає для нашої планети.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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