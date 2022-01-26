Вчені створили механічний ліс, який очищає повітря краще за натуральний

Живий ліс виявився не таким ефективним, як металевий / Фото: Pixabay, ASU

"Дерева" є високими вертикальними колонами дисків на відстані 5 см один від одного, покритими хімічною смолою і розміщеними як стовп або вежа з вінілових пластинок.

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Інженери створять три ферми з вирощування таких "дерев", перша з яких має відкритися в Арізоні наприкінці цього року, пише Dailymail.

Фото ASU

CO2 потрапляє у бочку, де він випаровується та поміщається у закрите середовище. "Дерева" зможуть поглинати до 1000 тонн CO2 на день.

З такого лісу можна буде виробляти синтетичне паливо – бензин, дизельне паливо чи гас, або змішувати із "зеленим" воднем – це може підійти і для ракет.

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Нагадаємо, раніше мільярдер Ілон Маск зібрався видобувати CO2 для своїх ракет з повітря.

Також ми писали про те, що вчені знайшли спосіб перетворювати пластикові відходи на паливо.