Вчені готують до запуску космічний корабель із вітрилом замість двигуна

У космос запустять корабель з парусом / Фото: The Guardian

Вітрильні кораблі борознили океанами Землі кілька століть тому, а тепер до такої ж практики хочуть вдатися для освоєння космосу. Тільки рушійною силою буде не вітер, а сонячне світло.

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Французька аерокосмічна компанія Gama залучила 2 мільйони євро для розгортання сонячного вітрила в космосі. theguardian.com.

Компанія планує у жовтні розгорнути сонячне вітрило площею 73,3 кв. м на орбіті висотою 550 км – це вище, ніж крутиться Міжнародна космічна станція.

Gama сподівається продемонструвати, що сонячні вітрила можуть революціонізувати доступ до далекого космосу, тому що вони рентабельні та масштабовані за розміром.

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За задумом розробників, сонячні вітрила не вимагають двигунів для руху. Натомість їх штовхає тиск сонячного світла. Кут вітрила визначає напрямок руху.

Найдивовижніше, що французи не будуть першовідкривачами у цій сфері. У 2010 році японці запустили експериментальний космічний корабель Ікарос до Венери. Космічний корабель являв собою повітряного змія, всередині якого були вшиті сонячні батареї.

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Після випробувань розгортання цього року Gama планує запустити наступну місію у 2024 році на вищу орбіту, щоб продемонструвати керування та бортову навігацію. А у 2025 році вони сподіваються слід за японцями полетіти на Венеру. До речі, раніше стало відомо, що і NASA хоче відправити людей на Венеру.