Ученые готовят к запуску космический корабль с парусом вместо двигателя

В космос запустят корабль с парусом / Фото: The Guardian

Парусные корабли бороздили по океанам Земли несколько веков назад, а теперь к такой же практике хотят прибегнуть в освоении космоса. Только движущей силой будет не ветер, а солнечный свет.

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Французская аэрокосмическая компания Gama привлекла 2 миллиона евро для развертывания солнечного паруса в космосе, сообщает theguardian.com.

Компания планирует в октябре развернуть солнечный парус площадью 73,3 кв. м на орбите высотой 550 км – это выше чем кружится Международная космическая станция.

Gama надеется продемонстрировать, что солнечные паруса могут революционизировать доступ к дальнему космосу, потому что они рентабельны и масштабируемы по размеру.

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По задумке разработчиков, солнечные паруса не требуют двигателей для движения. Вместо этого их толкает давление солнечного света. Угол паруса определяет направление движения.

Самое удивительное, что французы не будут первооткрывателями в этой сфере. В 2010 году японцы запустили экспериментального космического корабля Икарос к Венере. Космический корабль представлял из себя воздушного змея, внутри которого были вшиты солнечные батареи.

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После испытаний развертывания в этом году Gama планирует запустить следующую миссию в 2024 году на более высокую орбиту, чтобы продемонстрировать управление и бортовую навигацию. А в 2025 году они надеется след за японцами полететь на Венеру. Кстати, ранее стало известно, что и NASA хочет отправить людей на Венеру.