Три головні правила, як додатково захистити смартфон під час війни

Окупанти можуть вкрасти зі смартфону ваші дані / Фото: Колаж: Сьогодні
Убезпечити власний смартфон можна простими методами, без застосування спеціального програмного забезпечення. Головне – дотримуватися кількох основних правил.
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Три правила для захисту смартфона
Пароль у телефоні
- Російські військові здали свої мобільні телефони перед вторгненням в Україну, тому почастішали випадки, коли вони відбирають техніку у мирного населення. Також зараз досить просто втратити смартфон. Захист у вигляді пароля дозволить заблокувати номер або банківські картки, поки злочинці намагатимуться зламати смартфон.
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Регулярне очищення галереї
- Українські військові регулярно попереджають, щоб у Мережу не викладали фото та відео пересування української армії. І водночас закликають повідомляти про ворожу техніку.
- Проте в окупованих районах російські солдати нерідко перевіряють телефони біженців на предмет присутності знімків із військовою технікою, так що можна потрапити в неприємну ситуацію, якщо у вас знайдуть подібні фото.
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Підозрілі СМС та посилання
- Ворог застосовує брудну тактику, залякуючи чи обманюючи мирне населення за допомогою смс із загрозами чи закликами здаватися. Також цей спосіб взяли на озброєння різні зловмисники – вони надсилають неправдиві повідомлення, наприклад, видачі коштів біженцям, або посилання, за допомогою яких можуть заразити ваш гаджет вірусом або вкрасти важливі дані.