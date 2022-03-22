Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Техно

Три главных правила, как дополнительно защитить смартфон во время войны

Руслан Антонов
22 марта, 13:10
В условиях военных действий смартфоны стали едва ли не главным источником информации, но в то же время есть риск потерять данные, поэтому нужно быть особенно осторожным

Оккупанты могут украсть со смартфона ваши данные / Фото: Коллаж: Сегодня

Обезопасить собственный смартфон можно простыми методами, без применения специального ПО. Главное – следовать нескольким основным правилам.

Читайте также: Удалите немедленно: 44 российские программы, которыми пользуется украинский бизнес

Реклама

Три правила для защиты смартфона

Пароль в телефоне

  • Российские военные сдали свои мобильные телефоны перед вторжением в Украину, поэтому участились случаи, когда они отбирают технику у мирного населения. Также сейчас достаточно просто потерять смартфон. Защита в виде пароля позволит заблокировал номер или банковские карты, пока преступники будут пытаться взломать смартфон.

Читайте также: Как безопасно пользоваться Telegram – инструкция

Регулярная очистка галереи

  • Украинские военные регулярно предупреждают, чтобы в Сеть не выкладывали фото и видео передвижения украинской армии. И в то же время призывают сообщать о вражеской технике.
  • Однако в оккупированных районах российские солдаты нередко проверяют телефоны беженцев на предмет присутствия снимков с военной техникой, так что можно попасть в неприятную ситуацию, если у вас найдут подобные фото.

Читайте также: Помоги уничтожать оккупанта! Куда писать, если увидели вражескую технику

Реклама
Не снимайте блокпосты и технику

Подозрительные СМС и ссылки

  • Враг применяет грязную тактику, запугивая или обманывая мирное население с помощью смс с угрозами или призывами сдаваться. Также этот способ взяли на вооружение различные злоумышленники – они присылают неправдивые сообщения, например, выдаче денежных средств беженцам, или ссылки, с помощью которых могут заразить ваш гаджет вирусом или украсть важные данные.