ТОП-10 кращих камерофонів: краще всіх знімає смартфон, який ще не вийшов на ринок

Huawei P50 Pro очолює рейтинг кращих камерофонів
У найближчу середу Apple представить новий iPhone 13, а через місяць пройде презентація головного флагмана Huawei P50 Pro. Уже зараз смартфон від китайців вважається кращим камерофоном у світі.
Рейтинг кращих камер в смартфонах склало авторитетне видання dxomark. Цікаво, що в першій десятці присутні відразу чотири моделі Huawei.
Відзначимо, що не всі моделі представлені на українському ринку, а той же Huawei P50 Pro навіть ще не представлений для світового ринку і продається тільки в Китаї.
ТОП-10 кращих камерофонів в 2021 році:
Huawei P50 Pro – 144 бали
Ціна: 922 долара (24 тисячі грн)
Xiaomi Mi 11 Ultra – 143
Ціна: 1200 доларів (32 тисячі грн)
Huawei Mate 40 Pro + – 139
Ціна: 1363 долара (36 тисяч грн)
Huawei Mate 40 Pro – 136
Ціна: 1199 доларів (32 тисячі грн)
Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 133
Ціна: 1499 доларів (40 тисяч грн)
Xiaomi Mi 10 Ultra – 133
Ціна: 803 долара (21 тисяча грн)
Huawei P40 Pro – 132
Ціна: 1099 доларів (29 тисяч грн)
Oppo Find X3 Pro – 131
Ціна: 1149 доларів (30 тисяч грн)
Vivo X50 Pro + – 131
Ціна: 767 доларів (20 тисяч грн)
Apple iPhone 12 Pro Max – 130
Ціна: 1099 доларів (29 тисяч грн)