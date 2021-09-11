ТОП-10 кращих камерофонів: краще всіх знімає смартфон, який ще не вийшов на ринок

Huawei P50 Pro очолює рейтинг кращих камерофонів

У найближчу середу Apple представить новий iPhone 13, а через місяць пройде презентація головного флагмана Huawei P50 Pro. Уже зараз смартфон від китайців вважається кращим камерофоном у світі.

Рейтинг кращих камер в смартфонах склало авторитетне видання dxomark. Цікаво, що в першій десятці присутні відразу чотири моделі Huawei.

Відзначимо, що не всі моделі представлені на українському ринку, а той же Huawei P50 Pro навіть ще не представлений для світового ринку і продається тільки в Китаї.

ТОП-10 кращих камерофонів в 2021 році:

Huawei P50 Pro – 144 бали

Ціна: 922 долара (24 тисячі грн)

Xiaomi Mi 11 Ultra – 143

Ціна: 1200 доларів (32 тисячі грн)

Huawei Mate 40 Pro + – 139

Ціна: 1363 долара (36 тисяч грн)

Huawei Mate 40 Pro – 136

Ціна: 1199 доларів (32 тисячі грн)

Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 133

Ціна: 1499 доларів (40 тисяч грн)

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Xiaomi Mi 10 Ultra – 133

Ціна: 803 долара (21 тисяча грн)

Huawei P40 Pro – 132

Ціна: 1099 доларів (29 тисяч грн)

Oppo Find X3 Pro – 131

Ціна: 1149 доларів (30 тисяч грн)

Vivo X50 Pro + – 131

Ціна: 767 доларів (20 тисяч грн)

Apple iPhone 12 Pro Max – 130

Ціна: 1099 доларів (29 тисяч грн)