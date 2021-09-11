ТОП-10 лучших камерофонов: лучше всех снимает смартфон, еще не вышедший на рынок

Huawei P50 Pro возглавляет рейтинг лучших камерофонов
В ближайшую среду Apple представит новый iPhone 13, а через месяц пройдет презентация главного флагмана Huawei P50 Pro. Уже сейчас смартфон от китайцев считается лучшим камерофоном в мире.
Рейтинг лучших камер в смартфонах составило авторитетное издание dxomark. Интересно, что в первой десятке присутствует сразу четыре модели Huawei.
Отметим, что не все модели представлены на украинском рынке, а тот же Huawei P50 Pro даже еще не представлен для мирового рынка и продается только в Китае.
ТОП-10 лучших камерофонов в 2021 году:
Huawei P50 Pro – 144 балла
Цена: 922 доллара (24 тысячи грн)
Xiaomi Mi 11 Ultra – 143
Цена: 1200 долларов (32 тысячи грн)
Huawei Mate 40 Pro+ – 139
Цена: 1363 доллара (36 тысяч грн)
Huawei Mate 40 Pro – 136
Цена: 1199 долларов (32 тысячи грн)
Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 133
Цена: 1499 долларов (40 тысяч грн)
Xiaomi Mi 10 Ultra - 133
Цена: 803 доллара (21 тысяча грн)
Huawei P40 Pro – 132
Цена: 1099 долларов (29 тысяч грн)
Oppo Find X3 Pro – 131
Цена: 1149 долларов (30 тысяч грн)
Vivo X50 Pro+ – 131
Цена: 767 долларов (20 тысяч грн)
Apple iPhone 12 Pro Max – 130
Цена: 1099 долларов (29 тысяч грн)