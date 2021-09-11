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Huawei 21 жовтня представить світу свій флагман, який вважається кращим камерофоном у світі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
11 вересня, 12:09
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Китайська компанія Huawei анонсувала презентацію, на якій покажуть глобальні версії флагманів компанії P50 і P50 Pro. Захід пройде у Відні 21 жовтня
Huawei представить P50 і P50 Pro 21 жовтня
Huawei представить P50 і P50 Pro 21 жовтня / Фото: Twitter

Свою презентацію Huawei проведе через місяць після того як Apple представить новий iPhone 13. Додамо, що в Китаї модель була представлена ще в липні і вже надійшла в продаж.

До речі, раніше ми писали, що у Apple проблеми в Китаї – їм хочуть заборонити виробляти нові iPhone і вимагають 10 мільярдів компенсації.

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Флагман від Huawei виділяється своєю камерою і зараз вважається кращим камерофоном у світі за версією авторитетного видання DxOMark. В основній камері встановлені датчики зображення роздільною здатністю 50, 40, 13 і 64 Мп зі стократно наближенням.

P50 Pro оснащений 6,6-дюймовим зігнутим OLED-дисплеєм і може йти в комплекті з двома різними процесорами – Snapdragon 888 або Kirin 9000. Також на борту батарея на 4360 мАч, пише ixbt.com.

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У Китаї ціни на модель Pro стартують від 926 доларів (24700 грн).

Крім цього, аналітики очікують, що буде представлена бюджетна лінійка смартфонів Nova 9. Про його характеристики поки мало що відомо.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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