Театр абсурду: Росія сама заблокувала Instagram, а мільярд компенсації вимагають від Meta

Російські блогери пригрозили Meta судом / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Російські блогери склали лист у Meta з вимогою виплатити компенсацію 1 мільярд доларів. У таку суму вони оцінили збитки постраждалих від блокування користувачів та підприємців соцмережі Instagram.
У Росії погрозили: якщо Meta не виплатить компенсацію, вони планують подати позов до суду. Розглядаються варіанти подання як до російського, так і американського суду, пише vedomosti.ru.
Найабсурднішим у цій ситуації є те, що Instagram у Росії заблокувала сама Росія. Соцмережа потрапила під заборону після рішення Роскомнагляду.
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До речі, незважаючи на блокування, суд дозволив росіянам продовжувати користуватися Facebook та Instagram, якщо вони не займатимуться екстремістською діяльністю. Доступ до сервісів, до речі, тільки через VPN.
Нагадаємо, що після заборони Instagram у Росії почали робити різні аналоги популярного сервісу. перший з них – Россграм – потрапив у скандал ще до відкриття, допустивши витік даних про потенційних користувачів.
Другий ж викликає більше депресію, а не захоплення, адже в ньому усі фотографії чорно-білі, та й називається він відповідно – Грустнограм.