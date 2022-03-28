Провал російського аналога Instagram: сервіс зламали ще до відкриття

Після блокування Instagram в Росії швидко вигадали йому альтернативу, але перші користувачі зіткнулися з проблемами

Російський аналог Instagram зганьбився ще до запуску / Фото: Колаж: Сьогодні

"Однокурсник" Павла Дурова представив свій виріб на популярний сервіс, давши йому скрепну назву "Росграм".

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Тоді власники нової соцмережі приваблювали потенційних користувачів "особливими привілеями". Але насправді охочі перевірити працездатність сервісу зіштовхнулися з проблемами.

Ще до ладу не запустившись, сервіс допустив витік даних користувачів, які залишили свою заявку на реєстрацію.

Повідомляється, що користувачам, які надіслали заявку, надіслали листи з фейкового домену з посиланням на завантаження шкідливої програми з Google Диску.

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Правда, завантажити його не можна, оскільки адміністрація сервісу зберігання видалила файл за порушення умов використання.

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Інші джерела скаржилися, що не можуть завантажити інсталяційний файл, не знаючи, що це був вірус. Тепер вони двічі подумають, перш ніж відкрити листа від адресата "Россграм". Ось так безславно завершилася епоха імпортозаміщеного Instagram.