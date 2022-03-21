Судячи з аватарки, ти пе***к: російський чиновник образив підписника, а той йому дотепно помстився

Рогозін знову зганьбився в Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні
Один із таких у листуванні з Рогозіним опублікував відео з компроматом на чиновника під назвою: Знищуємо путінського злодія за 30 секунд.
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Рогозін недовго думаючи, відповів підписнику: "Судячи з аватарки, ти пе**к".
Проте хлопець не особливо образився на російського чиновника і дотепно відповів йому навіть без слів – він просто поставив на свою аватарку фото самого Рогозіна.
Після цього їхнє листування заграло іншими фарбами.
Днями Рогозін відзначився шокуючим посланням віцепрем'єру Польщі Ярославу Качинському, в якому фактично визнав, що Росія вбила його брата, колишнього президента Польщі Леха Качинського.